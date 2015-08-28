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    Кононов хочет более легкий жребий, чем в прошлом году

    Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов поделился своими ожиданиями перед жеребьевкой группового этапа Лиги Европы.

    "В прошлом году у нас была очень сильная группа, попались "Эвертон", "Вольфсбург" и "Лилль". Хочется, чтобы жребий в этот раз был к нам благосклоннее. Тогда у нас было ознакомление с Лигой Европы. Сейчас нам хочется выйти из группы и продолжать борьбу за победу в турнире", - заявил Кононов после ответного матча с ХИКом.

    Напомним, "Краснодар" узнает своих соперников по Лиге Европы сегодя. Жеребьевка турнира начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    28.08.2015 13:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 28 августа 2015, 15:03

      Норм группа не парься
      только боруссия чего-то стоит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +54

      Ангажемент 28 августа 2015, 13:58

      Щас все сильные клубы только в первой корзине, в остальных лошары

      0
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      Рейтинг: +51

      grihakr 28 августа 2015, 13:36

      даёшь Базель АЗ Мольде

      0
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