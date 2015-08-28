Мутко обещает закрыть вопросы по компенсации Капелло в сентябре

Министр спорта РФ Виталий Мутко обещает закрыть все вопросы по выплате компенсации главному тренеру сборной России Фабио Капелло в сентябре.

"Забудьте этот вопрос. До конца сентября все вопросы по контракту Капелло будут закрыты. Все будет решено", - сказал Мутко.

Напомним, РФС и Капелло договорились о расторжении контракта в июле после провального выступления сборной России в отборе Евро-2016. По некоторым данным, сумма компенсации итальянскому тренеру составит 6 миллионов евро.