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    Мутко обещает закрыть вопросы по компенсации Капелло в сентябре

    Министр спорта РФ Виталий Мутко обещает закрыть все вопросы по выплате компенсации главному тренеру сборной России Фабио Капелло в сентябре.

    "Забудьте этот вопрос. До конца сентября все вопросы по контракту Капелло будут закрыты. Все будет решено", - сказал Мутко.

    Напомним, РФС и Капелло договорились о расторжении контракта в июле после провального выступления сборной России в отборе Евро-2016. По некоторым данным, сумма компенсации итальянскому тренеру составит 6 миллионов евро.

    Источник: ТАСС

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    28.08.2015 12:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 28 августа 2015, 17:35

      А чего там закрывать. давно послать куда подальше нужно было с пинком в придачу. А вообще то с Капелло этого нужно неустойку потребовать, отобрать всё что ему заплатили и отправить на принудительные работы, на сибирские рудники, например.

      0
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      Рейтинг: +16

      Ни туп 28 августа 2015, 15:07

      дешевле его грохнуть....

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      Рейтинг: +23

      maximN1 28 августа 2015, 13:41

      Мудко про*рал около 20 млн € на расторжении , а закрывают вопросы всякие усмановы!

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      Рейтинг: +1516

      Тазит > maximN1 28 августа 2015, 16:31

      Усманов закрыл, чтобы всякие Мудки страну не позорили. Чем ты недоволен?

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