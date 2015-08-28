«Кубань» опровергает сведения о задолженностях в команде

Краснодарская "Кубань" опровергла сведения о том, что перед футболистами и тренерским штабом команды существуют большие задолженности.

«Футбольный клуб «Кубань» официально заявляет, что появившаяся в ряде СМИ и на сайтах болельщиков информация о существенных задержках в финансовых выплатах игрокам и тренерам главной команды Краснодарского края не соответствует действительности», – сообщается на официальном сайте команды.