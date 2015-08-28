Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Кубань» опровергает сведения о задолженностях в команде

    Краснодарская "Кубань" опровергла сведения о том, что перед футболистами и тренерским штабом команды существуют большие задолженности.

    «Футбольный клуб «Кубань» официально заявляет, что появившаяся в ряде СМИ и на сайтах болельщиков информация о существенных задержках в финансовых выплатах игрокам и тренерам главной команды Краснодарского края не соответствует действительности», – сообщается на официальном сайте команды.

    Источник: ФК «Кубань»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.08.2015 10:44
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 29 августа 2015, 23:46

      "Футбольный клуб "Кубань" ЛИДИРУЕТ... За ЧТО им деньги дают ????????????? За тот позор, который они на поле показывают ?????????????????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 28 августа 2015, 11:25

      Хорошо.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11