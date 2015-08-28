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    Видеотрансляция матча «Урал» - «Терек» - на «Бомбардире»

    Казалось, рядовой матч чемпионата между «Уралом» и «Тереком» еще задолго до его начала привлек к себе внимание специалистов и болельщиков. Неожиданный отъезд на родину главного тренера уральцев Виктора Гончаренко повлек массу слухов, главный из которых сводился к тому, что наставник отказался сдать игру «Тереку», отдав тем самым долг за поражение грозненцев в матче последнего тура минувшего чемпионата, что помогло уральцам не вылететь из Премьер-лиги.

    Подлили масла в огонь и букмекеры, многие из которых сняли игру с линии, остальные же выставляли коэффициенты не соответствующие ни силе команд, ни турнирному положению соперников.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Урал» - «Терек». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 17:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2015 16:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      ☆☆☆GROZNY-TEREK☆☆☆ 28 августа 2015, 17:36

      Вот вам и договорняк в пользу Терека

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