Бенальо: «Хотим оплатить по счетам «МЮ» и ЦСКА»

Голкипер "Вольфсбурга" Диего Бенальо прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Вратарь подчеркнул, что команда хочет отомстить ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" за розыгрыш ЛЧ-2009/10, когда "Вольфсбург" также попал в одну группу с москвичами и манкунианцами, но не смог пробиться в плей-офф.

«В самом конце у "Вольфсбурга" оставалось два варианта, и я рад, что мы попали в группу B, потому что группа D, в которой играют "Ювентус", "Манчестер Сити" и "Севилья", кажется чуть сложнее. У нас интересная группа. Мы хотим отплатить по счетам "МЮ" и ЦСКА за наше первое участие в Лиге чемпионов», - сказал Бенальо.