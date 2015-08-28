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    Бенальо: «Хотим оплатить по счетам «МЮ» и ЦСКА»

    Голкипер "Вольфсбурга" Диего Бенальо прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Вратарь подчеркнул, что команда хочет отомстить ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" за розыгрыш ЛЧ-2009/10, когда "Вольфсбург" также попал в одну группу с москвичами и манкунианцами, но не смог пробиться в плей-офф.

    «В самом конце у "Вольфсбурга" оставалось два варианта, и я рад, что мы попали в группу B, потому что группа D, в которой играют "Ювентус", "Манчестер Сити" и "Севилья", кажется чуть сложнее. У нас интересная группа. Мы хотим отплатить по счетам "МЮ" и ЦСКА за наше первое участие в Лиге чемпионов», - сказал Бенальо.

    Источник: УЕФА

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    28.08.2015 09:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +13

      FALCON52 30 августа 2015, 11:26

      Волки позорные,будете хряпать висячку и у Коней и у МЮ!!!

      -1
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      Рейтинг: +11

      Ftg 28 августа 2015, 12:47

      Если один из лучших вратарей Европы Бенальо точно это сказал :) то Вольфсбург конечно мог бы обыграть кого угодно но без Де Брюйне и Перишича,Вольфсбург как Барселона без Месси и Зубастика,хотя вратарь конечно классный,но без атаки МЮ одолеть будет трудновато да и ЦСКА всегда очень сильно везёт во всём :)

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      Рейтинг: +54

      Ангажемент 28 августа 2015, 11:49

      соснешь

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      Рейтинг: +122

      Эльхан 28 августа 2015, 11:46

      Они и ЦСКА не смогут обыграть

      0
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      Рейтинг: +28

      Spark333 28 августа 2015, 11:22

      Явно лишка мечтает(

      0
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      Рейтинг: +3

      Red_Devil___095 28 августа 2015, 11:05

      Иди у папки чупачупс полезни... цска наверное вам по зубам но мю вас отдроч (и) т.. так что шенок мечтай

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3

      Red_Devil___095 28 августа 2015, 11:05

      Иди у папки чупачупс полезни... цска наверное вам по зубам но мю вас отдроч (и) т.. так что шенок мечтай

      0
      Ответить
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