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    Бабаев: «Все было в руках «Спортинга». Нужно уметь проигрывать»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Напомним, соперниками армейцев будут «ПСВ», "Манчестер Юнайтед" и "Вольфсбург".

    На этот раз все-таки уже не "космос"?

    – Все относительно. Космос не космос, но все очень высоко (смеется). Из четвертой корзины, например, мог попасться соперник чуть попроще."Вольфсбург" объективно самый сильный соперник в той корзине.

    Мы в любом случае рады, что третий год подряд выступаем в лучшем клубном европейском турнире, попадаем в число 32 сильнейших клубов Старого света. Это уже приличный результат. Горды, что этого добились, с учетом того, как складывались матчи плей-офф.

    Группа достаточно ровная. Думаю, можно будет бороться за очки с каждой командой. Просто не будет. Однако ЦСКА в последних играх доказал, что у него есть характер. Ребята способны находить внутренние ресурсы в казалось бы безвыходных ситуациях. Это обнадеживает. Если нам еще немножко улыбнется и удача, то все реально.

    – Как восприняли резкие высказывания президента "Спортинга" по поводу судейства в ответной встрече?

    – Это действительно неприятно. Мне кажется, нужно уметь проигрывать. Надо отдать должное главному тренеру лиссабонцев. Он признал, что имели место какие-то судейские ошибки, но в то же время констатировал, что ЦСКА больше хотел победить. В любом случае все было в руках "Спортинга". Вся эта истерия преувеличена. Эмоции, конечно, понять можно, но…

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.08.2015 08:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +89

      Serg--015 28 августа 2015, 09:35

      Президент "Спортинга" - тоже человек...

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +5

      Андрей FCLM 28 августа 2015, 09:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Судья продажная.... ! Козел ты !!!!

      -5
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