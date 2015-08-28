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    Веденеев: «Зениту» с жеребьевкой повезло, болельщикам – не очень»

    Чемпион СССР-1984 в составе "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Специалист выразил сожаление, что в числе соперников клуба из Санкт-Петербурга нет грандов европейского футбола.

    «За последние несколько лет, которые "Зенит" играл в Лиге чемпионов, нам из грандов доставались только "Ювентус" и "Милан", и то на тот момент они были не в лучшем составе и состоянии. И питерцы играли с ними на равных. И сколько лет мы уже ждем, чтобы к нам на "Петровский" приехали "Барселона" или "Манчестер Юнайтед", но вот опять "Зениту" повезло. А болельщикам – не очень, потому что опять мы не увидим Руни, Месси и так далее.

    Что касается шансов на выход, то они есть, хотя игры все равно будут очень тяжелые, потому что "Зенит" играет хуже, чем в прошлом сезоне. И как они будут играть через месяц, никто сейчас не может предположить. Потому что будут и карточки, и травмы. Что касается фаворита, то это "Валенсия" – самый опытный боец. Испанские команды всегда играют с хорошим настроением, у них скоростной и техничный футбол. Так что небольшое преимущество в нашей группе они имеют», - отметил Веденеев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.08.2015 08:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 28 августа 2015, 12:40

      С жеребьёвкой всё в порядке,везёт сильнейшим,а те пони которые себя бьют в грудь,как мы волевые еле обыграли Спарту,пусть доказывают на МЮ и тд!

      1
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      Рейтинг: +370

      splint1989 > KosSidFCZP 29 августа 2015, 09:52

      Ага, посмотрим как эти сильнейшие сыграют... То что Зениту везет с группой это факт, и они , с таким составом, просто обязаны выходить из группы!!! Только если и в этом году не пройдут дальше в ЛЧ, то а какой силе говорить....

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 28 августа 2015, 09:41

      Не знаю случайно это, или нет...но им постоянно везет с жеребьевкой...

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 28 августа 2015, 08:59

      Да-да!!! Сколько лет я жду, чтобы на "Петровский" приехала Барселона!...

      -1
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      Рейтинг: +9

      svetaspb > 28 августа 2015, 10:53

      Такой ты дуст пипец.. Не считай чужие деньги жлоб! Скажи мне пожалуйста, какой клуб из первой тройки нашего Чемп не спонсирует из народных денег?

      -1
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      Рейтинг: +9

      svetaspb > 28 августа 2015, 10:55

      Всё равно газ дешевле не станет если они даже не будут покупать игроков дорогих! Поэтому прекращай ныть

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > 28 августа 2015, 11:40

      Если Сергей Галицкий себя проявит и докажет, что он не выскочка-скорострел вроде Керимова -- то мы вполне могли бы пустить его к нам вторым спонсором наравне с Газпромом.
      Но для этого он сейчас должен работать, работать и работать, без ошибок и сбоев; тогда ему сможет улыбнуться удача.

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