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    Желудков: «Если «Зенит» не выйдет из группы, это будет позор»

    Экс-игрок «Зенита» Юрий Желудков оценил перспективы петербургского клуба на групповом этапе Лиги чемпионов-2015/16.Сине-бело-голубые попали в группу H, где их соперниками стали «Валенсия», «Лион» и «Гент».

    «Я думаю, что «Зенит» — главный фаворит своей группы, даже, правильнее, один из двух главных фаворитов. Второй — это «Валенсия», которая оставила позади «Монако». Испанцы сейчас очень прилично смотрятся. Аутсайдером выглядит «Гент».

    «Зениту» обязательно надо выходить из группы. Зачем собирать такую сильную команду, если она не попадает в финальную часть Лиги чемпионов? Если питерцы не выйдут из группы, тогда это будет позор», - считает Желудков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.08.2015 08:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1532

      starche 28 августа 2015, 12:46

      Не привыкать!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 августа 2015, 12:43

      Опять эти грёбаные шапкозакидатели. Мало того что на Месталье Зеня знатно примет за щёку, так ровно то же он сделает и во Франции, и возможно даже и в Бельгии... А про домашние игры здесь только будет 50-50 с Валенсией и Лионом, с гентом где-то 70-30 и то нужно будет ещё выиграть...

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      Рейтинг: +16

      Viktor26 28 августа 2015, 10:48

      "зачем собирать такую сильную команду,если она не попадает в финальную часть ЛЧ"Юра очнись!!!с какого бока Зенит по меркам Европы сильная команда,взгляни на составы команд играющих 18, 14,12,и финале ЛЧ ,может тогда перестанешь болтать всякую чушь,Зенит крепкий середняк и по подбору игроков ему ой как далеко до МЮ,МС,ПСЖ,Реала,Барсы,Челси,Ба
      варии,Боруссии и остальных топ клубов!!!!!!

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      Рейтинг: +296

      Raulya 28 августа 2015, 10:09

      С этой группы должны выходить...думаю валенсия и зенит...

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      Рейтинг: +10

      AMIR 0 6 28 августа 2015, 09:32

      Леон не тот что была лет 10 назад,щас на ведуших ролях псж монако,если ветом году зенит не выдет в плейоф, значеть им не место в лиге чемпионов

      0
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      Рейтинг: +89

      Serg--015 28 августа 2015, 09:28

      С каких это пор "Лион" - вторая команда Франции перестал считаться серьёзным соперником для российской команды?

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      Рейтинг: +7

      iggrok > Serg--015 28 августа 2015, 10:14

      с тех же пор когда появился псж, , леон сдал в последние годы,больще расчитывает на молодежку свою,потому чтьо покупать как смысла нет,итак не выдержут конкуренцию с пс. леон именно тот соперник которого можно у нужно зениту обыгрывать, еще слабее групппу в ЛЧ не встретишь.

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