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    Рыжиков: «Лига Европы – для нас отдушина. Главное, чтобы чемпионат не был задушиной»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поздравил болельщиков с выходом своей команды в групповой раунд Лиги Европы-2015/16.

    «Всех поздравляю с выходом в Лигу Европы – Казань, республику! Для нас это - отдушина. Теперь главное, чтобы чемпионат не был задушиной. Надо вытаскивать «Рубин» из этой сложной ситуации, в которую мы попали. Игра с «Мордовией» будет очень важная.

    Нет определения, как мы попали в такую ситуацию. Как мы дома играем?! Столько пропускать! Не будем сбрасывать со счетов, что ушел столп обороны – Навас. Маурисио Лемосу пока тяжеловато, он молодой. Он адаптируется, сейчас двухнедельный сбор проведем, будет все нормально в сентябре-октябре», - уверен Рыжиков.

    Источник: ФК «Рубин»

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    28.08.2015 08:13
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