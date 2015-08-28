ЦСКА может провести домашние игры Лиги чемпионов на «Локомотиве»

ЦСКА обратился к руководству «Локомотива» с просьбой арендовать стадион в Черкизове на три матча группового этапа Лиги чемпионов-2015/16.

По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, ЦСКА получил в соперники голландский ПСВ, английский «Манчестер Юнайтед» и немецкий «Вольфсбург».

Ранее армейцы принимали соперников на «Арене Химки», которая вмещает 18,5 тысяч зрителей. Стадион «Локомотив» может принять на 10 тысяч болельщиков больше.