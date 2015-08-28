Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА может провести домашние игры Лиги чемпионов на «Локомотиве»

    ЦСКА обратился к руководству «Локомотива» с просьбой арендовать стадион в Черкизове на три матча группового этапа Лиги чемпионов-2015/16.

    По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, ЦСКА получил в соперники голландский ПСВ, английский «Манчестер Юнайтед» и немецкий «Вольфсбург».

    Ранее армейцы принимали соперников на «Арене Химки», которая вмещает 18,5 тысяч зрителей. Стадион «Локомотив» может принять на 10 тысяч болельщиков больше.

    Источник: Xsport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.08.2015 07:36
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА 28 августа 2015, 09:12

      Правильно. Заметьте на три матча. Весной 1/8 финала Лиги Чемпионов примем на Новом, Родном ЦСКА!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24995

      bset > vvv246 28 августа 2015, 10:20

      Фанат зенита? Сомнительно. Видимо последние матчи не смотрел, за Лодыгиным не наблюдал))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА > vvv246 28 августа 2015, 12:22

      Не боись, пробьёмся! Мы не зеня и не спам! Мы ЦСКА! И этим всё сказано.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Скобарь77 28 августа 2015, 08:52

      Лучше бы на " Открытие-Арена" попросились

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Скобарь77 28 августа 2015, 11:30

      Она проклята.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11