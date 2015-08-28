Бывший игрок «Шахтера U-19» близок к переходу в «Бетис»

Спортивный директор "Бетиса" Эдуардо Кантера заявил, что клуб близок к подписанию бывшего полузащитника донецкого "Шахтера U-19" Беки Вачиберадзе.

"Мы больше месяца назад начали работать над трансфером Вачиберадзе. Он - один из лучших игроков прошлогодней Юношеской Лиги УЕФА. Мы считаем, что Вачиберадзе очень талантлив и сможет пробиться в основной состав "Бетиса".

Существуют некоторые бюрократические проблемы в подписании контракта, связанные с клубом, воспитавшим игрока, а также с разрешением на работу в Испании. Но профессионалы из "Бетиса" смогут со всем этим разобраться. Вачиберадзе уже сегодня прибыл в состав клуба и, я надеюсь, добьется больших успехов с нами", - сказал Кантера.

Также он сообщил, что Вачиберадзе уже проходит медосмотр и на этих выходных присоединится к "Бетису Б", который выступает в группе 4 Сегунды Б.