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    Бывший игрок «Шахтера U-19» близок к переходу в «Бетис»

    Спортивный директор "Бетиса" Эдуардо Кантера заявил, что клуб близок к подписанию бывшего полузащитника донецкого "Шахтера U-19" Беки Вачиберадзе.

    "Мы больше месяца назад начали работать над трансфером Вачиберадзе. Он - один из лучших игроков прошлогодней Юношеской Лиги УЕФА. Мы считаем, что Вачиберадзе очень талантлив и сможет пробиться в основной состав "Бетиса".

    Существуют некоторые бюрократические проблемы в подписании контракта, связанные с клубом, воспитавшим игрока, а также с разрешением на работу в Испании. Но профессионалы из "Бетиса" смогут со всем этим разобраться. Вачиберадзе уже сегодня прибыл в состав клуба и, я надеюсь, добьется больших успехов с нами", - сказал Кантера.

    Также он сообщил, что Вачиберадзе уже проходит медосмотр и на этих выходных присоединится к "Бетису Б", который выступает в группе 4 Сегунды Б.

    Источник: ФК «Бетис»

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    28.08.2015 06:47
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