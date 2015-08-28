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    Митрофанов: «По бюджету мы не входим в первую двадцатку Европы»

    Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов заявил, что команда попала в ровный и сльный квартет. Кроме того, он подчеркнул, что пресса преувеличивает вложения в "Зенит", который в рейтинге УЕФА занимает 14-е место.
    «В Лиге чемпионов все группы сложные. С точки зрения настроя, может, даже кассы, интересов болельщиков, готовы были рассмотреть более известные имена. Но группа не слабая! Она очень ровная и сильная. Здесь не может быть ни шапкозакидательства, ни посыпания головы пеплом. Каждый матч – бой. Не считаю ли противоестественным, что при таких вложениях "Зенит" ни разу не играл в четвертьфинале Лиги чемпионов? Абсолютно не согласен. Вложения, которые делает "Зенит", чрезвычайно преувеличены. По итогам прошлого года мы заняли 14-е место в рейтинге УЕФА, при этом с точки зрения бюджетов клубов не входим в первую двадцатку.
    Потому и считаю, что эффективность надо оценивать на единицу евро, а не говорить: мол, вы, ребята, вкладываете больше денег, чем другие российские клубы. Хотя и в этом у меня есть объективные основания сомневаться – а я обладаю гораздо большим объемом знаний в этой области, чем рядовые болельщики. Считаю, что результат у нас есть. Но хотелось бы, чтобы он был еще лучше. И для этого есть предпосылки», - сказал Митрофанов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.08.2015 06:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 28 августа 2015, 10:35

      Вы и по игре не входите.

      0
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      Рейтинг: +49

      НскМужик 28 августа 2015, 09:48

      100млн евро напомнить?

      0
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      Рейтинг: +54

      Ангажемент > НскМужик 28 августа 2015, 10:45

      Лучше раз в 5 лет потратить 100 млн на суперзвезд, чем каждый год тратить по 20 и покупать посредственностей.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6

      Тики-Так 28 августа 2015, 09:12

      А по игре и в третью сотню не входите.

      -1
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