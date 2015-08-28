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    Лига Европы. Известен состав корзин для жеребьевки

    Определились все участники групповой стадии Лиги Европы и стало известно, каким образом команды распределились по корзинам для жеребьевки.

    «Рубин» попал в первую корзину, а «Локомотив» и «Краснодар» - в третью. Краснодарцы оказались в третьей корзине благодаря победе минского «Динамо» над «Зальцбургом» в серии пенальти.

    Жеребьевка состоится в Монако 28 августа. В одной группе не могут играть команды из одной страны. Кроме того, по разным квартетам будут разведены представители России и Украины. Матчи группового этапа пройдут 17 сентября, 1 и 22 октября, 5 и 26 ноября, а также 10 декабря.

    Лига Европы. Групповой этап. Корзины для жеребьевки.

    1-я корзина: "Шальке" (Германия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Базель" (Швейцария), "Наполи" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Вильярреал" (Испания), "Рубин" (Россия), "Атлетик" (Испания), "Спортинг" (Португалия), "Марсель" (Франция), "Днепр" (Украина).

    2-я корзина: "Брага" (Португалия), "Фиорентина" (Италия), "Лацио" (Италия), "Андрелехт" (Бельгия), "Ливерпуль" (Англия), «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), "Виктория" (Пльзень, Чехия), "Брюгге" (Бельгия), ПАОК (Греция), "Селтик" (Шотландия), "Бешикташ" (Турция), АПОЭЛ (Кипр)

    3-я корзина: "Монако" (Монако), "Спарта" (Прага, Чехия), "Фенербахче" (Турция), "Легия" (Польша), "Бордо" (Франция), "Локомотив" (Москва, Россия), "Лех" (Польша), "Сент-Этьен" (Франция), "Слован" (Либерец, Чехия), "Аугсбург" (Германия), "Рапид" (Вена, Австрия), "Краснодар" (Россия).

    4-я корзина: "Партизан" (Сербия), "Астерас" (Греция), "Белененсеш" (Португаия), "Русенборг" (Норвегия), "Карабах" (Азербайджан), "Мельде" (Норвегия), "Динамо" (Минск, Беларусь), "Гронинген" (Нидерланды), "Сьон" (Швейцария), "Мидтьюлланд" (Дания), "Шкендербеу" (Албания), "Габала" (Азербайджан).

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2015 01:38
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 28 августа 2015, 11:34

      Удачи нашим клубам.

      0
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      Рейтинг: +12

      Remy17 28 августа 2015, 11:14

      Рубин Ливерпуль Бордо Карабах
      Вильярреал Виктория Локомотив Гронинген
      Шальке Брага Краснодар Партизан

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 28 августа 2015, 11:05

      Давайте в корзину к поровозам Боруссию, Ливерпуль и Динамо Минское)

      0
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      Рейтинг: +11

      Vyatchenkov91 28 августа 2015, 09:36

      Дортмунд
      Ливерпуль
      Монако, в одну бы группу их)

      1
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      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Vyatchenkov91 28 августа 2015, 11:44

      А из 4 корзины Партизан или Мельде. И была бы шикарная группа "смерти"!

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 > Vyatchenkov91 28 августа 2015, 11:45

      И белорусов к ним же

      0
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 28 августа 2015, 07:03

      Рубин, Ливерпуль, Монако, Мельде
      Боруссия Д, Фиорентина, Локомотив, Мидтьюлланд
      Наполи, Фенербахче, Краснодар, Партизан
      :) вот такого жребия я желаю российским клубам :)

      -2
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      Рейтинг: +11

      Bryadilok-viking 28 августа 2015, 07:00

      Два наших и три французских клуба в одной корзине, практически нет шансов помешать им, хотя теоретически можем против двух французов попасть, если рубину кто-то попадется а локо или быкам марсель, а монако уже не франция???

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Bryadilok-viking 28 августа 2015, 09:05

      да какая разница в каких корзинах. Главное не очные встречи, а в принципе кто как выступит. Пока Россия идет без потерь, 5 из 5 в групповых стадиях, это хорошо. Но и французы, наверное тоже, не проверял. Надо теперь просто побеждать и всем выходить их групп. Ну а Зениту набирать хотя бы 4 очка в матчах с Лионом.
      На Монако и Марсель лучше не попадать, думаю, у наших клубов с ними шансов не много. А вот с Бордо или Сент-Этьеном, надеюсь, Рубин сможет потягаться, ксли будет с кем-то из них в группе

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 > Bryadilok-viking 28 августа 2015, 11:48

      А в каком чемпионате монако выступает,в монакском что ли+???

      0
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      Рейтинг: +16

      MaxXxFCD_F96 > алекс88 28 августа 2015, 12:31

      Французская Лига 1

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 28 августа 2015, 06:18

      хм, первые три корзины - все вполне приличные соперники, многие группы будут интересными. Удачи нашим клубам. Ну и как полагается даю прогноз по "нашим" группам:
      1) Рубин, Брюгге, Рапид, Динамо Минск
      2) Наполи, Бешикташ, Локомотив, Сьон
      3) Вильярреал, ПАОК, Краснодар, Мельде

      -1
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      Рейтинг: +40

      vovinho11 28 августа 2015, 03:53

      Тоттенхэм, Виктория, Краснодар, Скендербеу
      Рубин, АЗ, Спарта, Габариты
      Спортинг, АПОЭЛ, Локомотив, Мельде

      0
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      ...
      Рейтинг: +40

      vovinho11 > vovinho11 28 августа 2015, 03:55

      Габалиты - Габариты, хочу чтобы к нашим попались

      0
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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 28 августа 2015, 02:43

      Надеюсь Краснодар избежит группы смерти как в прошлом году

      1
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > 28 августа 2015, 06:12

      но это н7е отменяет того, что состав их соперников был достаточно сильным по меркам ЛЕ

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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 28 августа 2015, 02:31

      приличный состав корзин

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