Лига Европы. Известен состав корзин для жеребьевки

Определились все участники групповой стадии Лиги Европы и стало известно, каким образом команды распределились по корзинам для жеребьевки.

«Рубин» попал в первую корзину, а «Локомотив» и «Краснодар» - в третью. Краснодарцы оказались в третьей корзине благодаря победе минского «Динамо» над «Зальцбургом» в серии пенальти.

Жеребьевка состоится в Монако 28 августа. В одной группе не могут играть команды из одной страны. Кроме того, по разным квартетам будут разведены представители России и Украины. Матчи группового этапа пройдут 17 сентября, 1 и 22 октября, 5 и 26 ноября, а также 10 декабря.

Лига Европы. Групповой этап. Корзины для жеребьевки.

1-я корзина: "Шальке" (Германия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Базель" (Швейцария), "Наполи" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Вильярреал" (Испания), "Рубин" (Россия), "Атлетик" (Испания), "Спортинг" (Португалия), "Марсель" (Франция), "Днепр" (Украина).

2-я корзина: "Брага" (Португалия), "Фиорентина" (Италия), "Лацио" (Италия), "Андрелехт" (Бельгия), "Ливерпуль" (Англия), «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), "Виктория" (Пльзень, Чехия), "Брюгге" (Бельгия), ПАОК (Греция), "Селтик" (Шотландия), "Бешикташ" (Турция), АПОЭЛ (Кипр)

3-я корзина: "Монако" (Монако), "Спарта" (Прага, Чехия), "Фенербахче" (Турция), "Легия" (Польша), "Бордо" (Франция), "Локомотив" (Москва, Россия), "Лех" (Польша), "Сент-Этьен" (Франция), "Слован" (Либерец, Чехия), "Аугсбург" (Германия), "Рапид" (Вена, Австрия), "Краснодар" (Россия).

4-я корзина: "Партизан" (Сербия), "Астерас" (Греция), "Белененсеш" (Португаия), "Русенборг" (Норвегия), "Карабах" (Азербайджан), "Мельде" (Норвегия), "Динамо" (Минск, Беларусь), "Гронинген" (Нидерланды), "Сьон" (Швейцария), "Мидтьюлланд" (Дания), "Шкендербеу" (Албания), "Габала" (Азербайджан).