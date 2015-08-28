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    Игнашевич: «Рад, что попали на «Манчестер Юнайтед»

    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич поделился своими ожиданиями от групповой стадии Лиги чемпионов, где противостоять «армейцам» будут ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и «Вольфсбург».

    «Очень рад, что попали на «Манчестер Юнайтед». Всегда им симпатизировал. Ещe со времен Кантона и Роя Кина. Если города не совсем мировые, то арены точно с богатой историей. Мы играли на всех стадионах. Атмосфера будет потрясающая, самая настоящая, футбольная. И болельщики, которые прекрасно разбираются в футболе. На таких стадионах нужно писать историю», - говорит Игнашевич.

    Футболист надеется, что это выступление на евроарене будет для ЦСКА успешнее предыдущих.

    «Я считаю, нам пора выходить из группы».

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.08.2015 00:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 28 августа 2015, 09:41

      конечно пора выходить из группы. Ман Сити и Баварии в группе нет, а с МЮ, ПСВ и Вольфсбургом можно и нужно бороться!

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