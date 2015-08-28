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    Лига Европы. «Заря» вылетает, минское «Динамо» побеждает по пенальти

    Завершились очередные ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы. Луганская «Заря» после домашнего поражения от «Легии» (0:1) проиграла и в Варшаве - 3:2.

    Минское «Динамо» растеряло добытое дома преимущество (2:0) и с таким же счетом уступило в основное время «Зальцбургу» в Швейцарии. Дополнительное время голов не принесло, а в серии пенальти победу все же одержали минчане - 2:3.

    Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи

    Легия (Польша) – Заря (Украина) 3:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Резничак, 16; 1:1 – Хомченовский, 39; 2:1 – Гильерме, 62; 2:2 - Любенович, 66; 3:2 - Дуда (с пенальти), 90.

    Зальцбург (Швейцария) – Динамо (Беларусь) 2:0 (1:0) (2:3 в серии пенальти)

    Голы: 1:0 – Минамино, 11; Сориано, 58.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2015 00:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 28 августа 2015, 11:26

      Горжусь минчанами. Удачи, ребята!

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      Рейтинг: +9

      RaulMadrid7 28 августа 2015, 10:37

      С чего бы Зальцбург из Швейцарии-то? Это город Амадаея, млять из Австрии

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