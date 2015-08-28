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    Дзюба: «Не откажусь сыграть с «Реалом» в плей-офф»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что он думает о соперниках своей команды по группе Лиги чемпионов. Напомним, «Зенит» сыграет с «Валенсией», «Лионом» и «Гентом».

    «В принципе, в Лиге чемпионов нет прямо таких уж очевидных пассажиров, на которых все хотят попасть. В прошлом году в группе был «Монако». Думали, что пассажир, а оказалось, что они и в плей-офф вышли, и даже «Арсенал» прошли. Наша группа – ровная, сильная, чуть выше среднего европейского уровня все команды», - говорит Дзюба.

    Для каждого из будущих соперников у футболиста нашлись теплые слова.

    «Точно не группа смерти, да. Нам могли и посильнее соперники попасться. Средней сложности группа. Допустим, я смотрел игры «Валенсии» с «Монако» в квалификации и скажу, что испанцы – крепкий соперник. Берут новичков, видно, что хорошее финансирование.

    «Гент» чемпион Бельгии, что уже показатель. В «Лионе» есть не только Вальбуэна, но и в принципе молодой амбициозный состав, они в прошлом чемпионате весь сезон бились с «ПСЖ» за первое место. Форвард Лаказетт в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. В общем, все не так просто, как можно подумать».

    Кроме того, Дзюба высказался и о возможной встрече с топ-клубами.

    «Нет ни «Манчестер Сити», ни «Реала». Может, с ними было бы и проще сыграть, чем с равными тебе по классу».

    Особенно игроку «Зеита» хочется встретиться с «Реалом».

    «Одна из любимых моих команд. Было бы круто сыграть на «Сантьяго Бернабеу». С другой стороны, если получится выйти из группы, не откажусь сыграть с «Реалом» в плей-офф».

    Источник: Sports.ru

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    28.08.2015 00:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 31 августа 2015, 13:22

      Как Дзю сыграс с крылышками все видели, а Реал - это большая упаковка крылышек.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -16

      мыцык 28 августа 2015, 12:02

      Чисотка деревянная!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 28 августа 2015, 11:56

      Зато реал может отказаться с игрочишкой дзюболобом играть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 августа 2015, 10:32

      Амбиции..............думаю Дзюба в такой игре смотрелся бы лучше-подавая мячи игрокам.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      прево 28 августа 2015, 06:15

      Дзюбиньо-Роналду игрочишки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      За Спартак1922 28 августа 2015, 01:38

      "Зеит", Вперед

      2
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      Рейтинг: +40

      vovinho11 28 августа 2015, 01:30

      Игроку Зеита

      0
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      Рейтинг: +14

      nikita-negr 28 августа 2015, 00:33

      Ты из группы для начало выйди клоун

      1
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      Рейтинг: +358

      Финт > nikita-negr 28 августа 2015, 01:03

      Должны выходить!

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      Рейтинг: +122

      time_killer > Финт 28 августа 2015, 03:58

      >Финт
      Ага, как обычно. В августе собираются поиграть с Реалом, а в результате в марте играют только с Мордовией.

      2
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