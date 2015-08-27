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    Лига Европы. «Атлетик» и «Мидтьюлланд» идут дальше

    Подошли к концу еще два ответных матча раунда плей-офф Лиги Европы. «Атлетик» минимально обыграл «Жилину» и благодаря забитым на выезде голам пробился в групповой этап. «Мидтьюлланд» также обыграл «Саутгемптон» со счетом 1:0 и продолжит борьбу в ЛЕ осенью.

    Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи

    Атлетик (Испания) – Жилина (Словакия) 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 - Элустондо, 24

    Мидтьюлланд (Дания) Саутгемптон (Англия) 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Расмуссен, 28.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.08.2015 23:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 28 августа 2015, 07:09

      Им ЛЧ подавай всем,хотя команды в ЛЕ очень даже боеспособны,зажравшиеся клубы в АПЛ.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 28 августа 2015, 07:07

      Предлагаю все английские команды попавшие в ЛЕ,сразу исключать из турнира,все равно не хотят играть!

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