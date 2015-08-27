Лига Европы. «Атлетик» и «Мидтьюлланд» идут дальше

Подошли к концу еще два ответных матча раунда плей-офф Лиги Европы. «Атлетик» минимально обыграл «Жилину» и благодаря забитым на выезде голам пробился в групповой этап. «Мидтьюлланд» также обыграл «Саутгемптон» со счетом 1:0 и продолжит борьбу в ЛЕ осенью.

Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи

Атлетик (Испания) – Жилина (Словакия) 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 - Элустондо, 24

Мидтьюлланд (Дания) Саутгемптон (Англия) 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Расмуссен, 28.