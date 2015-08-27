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    Лига Европы. «Сент-Этьен» и «Спарта» проходят в групповой этап

    Завершились очередные ответные встречи раунда плей-офф Лиги Европы. «Сент-Этьен» минимально обыграл «Милсами», а «Спарта» сыграла вничью с «Туно». По итогам двухматчевых противостояний именно «Сент-Этьен» и «Спарта» продолжают свой турнирный путь.

    Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи

    Сент-Этьен (Франция) – Милсами (Молдова) 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Корнье, 15.

    Тун (Швейцария) – Спарта (Чехия) 3:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Докал, 10; 0:2 – Хусбауэр, 21; 1:2 – Феррейра, 33; 2:2 –Мунси, 50; 2:3 – Намойнесу, 71;3:3 - Феррейра, 81.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.08.2015 22:20
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