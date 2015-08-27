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    Лига Европы. «Краснодар» выходит в групповой этап

    Завершился матч в Хельсинки, где проходил ответный матч между клубом ХИК и «Краснодаром». Команды голов не забили, и поэтому дальше проходит «Краснодар» благодаря более чем убедительной победе в первой встрече (5:1).

    Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи

    ХИК (Финляндия) – Краснодар (Россия) 0:0 (0:0)

    ХИК: Дахне, Лехтинен, Ояла (Хейккинен, 63), Хейкилля, Пейпонен, Менди, Клинга (Лингман, 76), Шуллер, Зенели, Мусси, Яллоу (Танака, 67).

    Краснодар: Дикань, Сигурдссон, Гранквист, Марков, Калешин (Енджейчик, 69), Страндберг, Петров, Торбинский, Ахмедов, Ари (Смолов, 75), Вандерсон (Лаборде, 66).

    Предупреждения: Шуллер, 35; Менди, 44; Торбинский, 68; Енджейчик, 90+1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.08.2015 21:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 28 августа 2015, 09:19

      Всё правильно сделали :сохранили силы, решили вопрос выхода в групповой этап, по-хорошему поступили с хозяевами... Молодцы !!!

      0
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      Рейтинг: +14

      прево 28 августа 2015, 06:20

      Так они за продуктишками ехали 5кг на чела

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 28 августа 2015, 01:45

      Лучше бы выиграли. Всё очки в копилку. да ладно, главное что прошли дальше и перед игрой с Локо силы сохранили.

      1
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      Рейтинг: +10

      gofma 28 августа 2015, 00:35

      Полный отстой. Краснодар показал себя дешевкой, - в долгий путь....

      0
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      Рейтинг: +104

      Scorp63 27 августа 2015, 22:24

      Приехали, походили, уехали....

      6
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 27 августа 2015, 22:04

      Мои поздравления, так держать!!!

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