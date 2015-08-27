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    Кубок России. «Химки» разгромили «Тюмень» и другие результаты

    Подошли к концу три встречи 1/32 финала Кубка России. Нижегородская «Волга» в гостях обыграла липецкий «Металлург» (0:2), «Химки» дома разгромили «Тюмень» (3:0), а «Псков-747» уступил «Тосно» (0:1)

    Кубок России. 1/32 финала.

    Псков-747 (Псков) – Тосно (Тосно) 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 - Комков, 42.

    Химки (Химки) – Тюмень (Тюмень) 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Маркосов, 8; 2:0 – Дворников, 32; 3:0 – Чернышов – 69.

    Металлург (Липецк) – Волга (Нижний Новгород) 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кухарчук, 21; 0:2 – Лукьянов, 65.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.08.2015 21:05
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