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    Лига Европы. «Рубин» обыграл «Работнички»

    Завершился матч в Казани, где «Рубин» принимал «Работнички» в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Хозяева одержали минимальную победу и вышли в групповой этап турнира. Напомним, что в первой встрече была зафиксирована ничья 1:1.

    Единственный мяч в ответной игре забил на 34-ой минуте Эдуардо.

    Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи

    Рубин (Россия) – Работнички (Македония) 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 - Эдуардо, 34.

    Рубин: Рыжиков, Котуньо, Кверквелия, Лемос, Кузьмин, Билялетдинов, Благо, Оздоев, Эдуардо (Портнягин, 78), Канунников, Дядюн (Батов, 90+2).

    Работнички: Божиновски, Ристевкси, Илиевски, Чикарски, Силяновски, Трайчевски (Йовановски, 86), Вуйчич, Илийоски, Сахити (Маркоски, 46), Чума.

    Предупреждения: Ристевски, 24; Канунников, 51; Трайчевски, 59; Кузьмин, 84; Благо, 90; Илийоски, 90+1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.08.2015 20:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +13

      djordon 28 августа 2015, 09:00

      Тяжеловато будет, но играть и выигрывать нужно!

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 28 августа 2015, 03:53

      Рубин я в Тебя верил. Удачи!

      0
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      Рейтинг: +5776

      ySS 27 августа 2015, 22:20

      Молодцы! Удачи в группе!

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 27 августа 2015, 21:59

      Желаю удачи! отлично, все НАШИ в группах

      0
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      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА 27 августа 2015, 21:08

      Идём без потерь! Давно такого не было!

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 27 августа 2015, 21:08

      Отлично! В кой то веки все российские команды примут участие в групповых стадиях еврокубков. Никто на потерялся. Конечно игра оставляет желать лучшего, но может всё наладится. В прошлом сезоне Рубин тоже начинал не очень. Удачи всем российским командам и выхода из групп!

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      Рейтинг: +28

      Losharik 27 августа 2015, 20:54

      Хорошо,конечно...но вот только без обид:с такой игрой попадись более серьезный соперник-вынос всухую обеспечен...

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