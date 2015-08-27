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    Лига Европы. «Кайрат» обыгрывает «Бордо», но вылетает

    Завершился первый из сегодняшних ответных матчей раунда плей-офф Лиги Европы.

    Казахстанкий «Кайрат» обыграл дома «Бордо», однако этого не хватило для успеха по сумме двух матчей. Счет был открыт уже на первой минуте встречи – гол в свои ворота забил Ямбере. На 66-ой минуте Куат удвоил преимущество «Кайрата» - этот счет выводил казахстанский клуб в групповой этап. Однако на 77-ой минуте забил Кривелли, и этот гол стал решающим. Дальше идет «Бордо» за счет выездного гола.

    Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи

    Кайрат (Казахстан) – Бордо (Франция) – 2:1 (1:0)

    Голы: Ямбере (в свои ворота), 1; 2:0 – Куат, 66; 2:1 – Кривелли, 77.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.08.2015 20:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 27 августа 2015, 20:33

      Обидно. Так некстати пропустили при счёте 2:0......

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      Рейтинг: +10

      Nomads 27 августа 2015, 20:31

      Удача отвернулась от нас на 77 минуте. Но это только начало. Теперь наши клубы будут выступать регулярно. Кайрат навел столько шума хватает до следующего сезона. Молодцы кайратовцы. Теперь надо выиграть чемпионат.

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