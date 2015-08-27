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    Лига чемпионов. ЦСКА сыграет с ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и «Вольфсбургом»

    Стали известны соперники московского ЦСКА по группе в Лиге чемпионов.

    ЦСКА сыграет в группе B с ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и «Вольфсбургом».

    Групповой этап пройдет с 15 сентября по 9 декабря 2015 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.08.2015 19:38
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 28 августа 2015, 17:34

      ЦСКА будет биться!!!

      0
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      Рейтинг: +28

      Spark333 28 августа 2015, 15:27

      ЦСКА будет биться за 2_е место!!!

      1
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      Рейтинг: +20

      Qweas 28 августа 2015, 11:21

      Группа на вылет.

      -1
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      Рейтинг: +459

      sour12 28 августа 2015, 03:32

      одна проблема у цска, это центральная линия обороны, но на 6 матчей вопрос решаемый, но в минус атаке...крайние защитники очень должны играть осторожно, центральные защитники играть глубже отсюда более осмотрительно должна играть линия опорных хавов...хотя в атаке 4-5 игроков должно хватить закатить пару мячей...шансы есть.главное физическу на пик вывести на этот цикл.

      1
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      Рейтинг: +11

      Dijon 27 августа 2015, 23:56

      ЦСКА досталась самая слабая команда из корзины 1 и самая сильная из корзины 4.

      1
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      Рейтинг: +25

      tabas05cska 27 августа 2015, 21:50

      неадекваты ту.ые. ЦСКА - это сила! Если бы газовщикам такие соперники попались бы за три года, то точно был бы хаос в клубе

      3
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      Рейтинг: +11

      Boolbash 27 августа 2015, 20:57

      Была подобная группа года 3-4 назад. ЦСКА и МЮ вышли тогда из нее.

      1
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      Рейтинг: +1608

      кто там 27 августа 2015, 20:57

      и да. гинер будет совсем того если, как обещал еще не купит 1-2 новичков.
      ЗЫ мясцо и тут попахивает.

      0
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      Рейтинг: +25

      Neuturungal 27 августа 2015, 20:56

      Вполне реально занять 3-е место. ПСВ команда уровня Виктории-Пльзень. Тогда ЦСКА подвел Дзагоев. В этом раз такого точно не будет. Надо постараться и набрать с ними хотя бы 4 очка. Зацепить очко и даже больше можно и с волками. А вот чтобы не проиграть МЮ коням понадобится невероятное везение. Команда сыгралась и находится в отличной форме.

      0
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      Рейтинг: +157

      Goger90 > Neuturungal 27 августа 2015, 22:03

      Нахрен нам не упало третье место.

      0
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      Рейтинг: +1608

      кто там 27 августа 2015, 20:56

      мда. посмотреть на соперников бомжовика и ЦСКА. бомжам что ли соперников как всегда средних пропихивают? будет весело когда не выйдут из группы и бомжи начнут лепить свои оправдания.

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      Рейтинг: +25

      Neuturungal > кто там 27 августа 2015, 20:59

      Зенит однозначно слабее Валенсии, но с Лионом за выход в плей-офф побороться может. Это команды одного уровня. Ну и в любом случае Зенит обязан опередить относительно слабый Гент, иначе АВБ будет отстранен от работы не дожидаясь конца контракта. Как это было со Спалетти после 2:4 от Боруссии.

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