Лига чемпионов. ЦСКА сыграет с ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и «Вольфсбургом»

Стали известны соперники московского ЦСКА по группе в Лиге чемпионов.

ЦСКА сыграет в группе B с ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и «Вольфсбургом».

Групповой этап пройдет с 15 сентября по 9 декабря 2015 года.