Лига чемпионов. ЦСКА сыграет с ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и «Вольфсбургом»

ЦСКА будет биться!!!
Стали известны соперники московского ЦСКА по группе в Лиге чемпионов.
ЦСКА сыграет в группе B с ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и «Вольфсбургом».
Групповой этап пройдет с 15 сентября по 9 декабря 2015 года.
Стали известны соперники московского ЦСКА по группе в Лиге чемпионов.
ЦСКА сыграет в группе B с ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и «Вольфсбургом».
Групповой этап пройдет с 15 сентября по 9 декабря 2015 года.
ЦСКА будет биться за 2_е место!!!
Группа на вылет.
одна проблема у цска, это центральная линия обороны, но на 6 матчей вопрос решаемый, но в минус атаке...крайние защитники очень должны играть осторожно, центральные защитники играть глубже отсюда более осмотрительно должна играть линия опорных хавов...хотя в атаке 4-5 игроков должно хватить закатить пару мячей...шансы есть.главное физическу на пик вывести на этот цикл.
ЦСКА досталась самая слабая команда из корзины 1 и самая сильная из корзины 4.
неадекваты ту.ые. ЦСКА - это сила! Если бы газовщикам такие соперники попались бы за три года, то точно был бы хаос в клубе
Была подобная группа года 3-4 назад. ЦСКА и МЮ вышли тогда из нее.
Вполне реально занять 3-е место. ПСВ команда уровня Виктории-Пльзень. Тогда ЦСКА подвел Дзагоев. В этом раз такого точно не будет. Надо постараться и набрать с ними хотя бы 4 очка. Зацепить очко и даже больше можно и с волками. А вот чтобы не проиграть МЮ коням понадобится невероятное везение. Команда сыгралась и находится в отличной форме.
Нахрен нам не упало третье место.
мда. посмотреть на соперников бомжовика и ЦСКА. бомжам что ли соперников как всегда средних пропихивают? будет весело когда не выйдут из группы и бомжи начнут лепить свои оправдания.
Зенит однозначно слабее Валенсии, но с Лионом за выход в плей-офф побороться может. Это команды одного уровня. Ну и в любом случае Зенит обязан опередить относительно слабый Гент, иначе АВБ будет отстранен от работы не дожидаясь конца контракта. Как это было со Спалетти после 2:4 от Боруссии.