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    Венгер поддержал введение видеоповторов

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался в поддержку использования современных видеотехнологий в футболе.

    «Вы думаете, что мы будем играть в футбол 50 лет без видеотехнологий? Я так не думаю. Я убежден, что следующим шагом как раз будет пересмотр спорных эпизодов вне игры. Это самое простое, что может легко интегрироваться в футбол», - считает Венгер.

    Также Венгер поделился своим видением того, как именно будет выглядеть применение повторов.

    «Я считаю, что судья будет просить включить ему повтор спорного эпизода. И чем раньше такое нововведение появится в футболе, тем лучше. Была бы моя воля, уже завтра я бы подписался под этим решением».

    Источник: Goal.com

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    27.08.2015 19:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -9

      wasi50 27 августа 2015, 20:25

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      -3
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      Рейтинг: +13

      scooter67 27 августа 2015, 20:18

      Для сегодняшнего уровня технологий можно вообще отказаться от судей на поле. Их присутствие должно быть только данью традиции. А все решения, в том числе назначение желтых и красных карточек (про оффсайды и голы я вообще молчу) должны приниматься компьютером. При этом судья может отменить решение комьютера, но делать это он может только тогда, когда с его точки зрения на это есть веские обоснования. А так - компьютер решает. Судья - чисто для декорации и для поддержания атмосферы игры.

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