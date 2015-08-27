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    Промес: «Не хотел бы делать далеко идущих прогнозов»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал об ожиданиях от матча с «Анжи» и высказал свое мнение о перспективах клуба на сезон:

    «Посмотрим, не стал бы после шести игр говорить о том, что мы обязательно станем чемпионами. Посмотрим, как команда будет выглядеть после большего количества игр.

    Нам в первую очередь надо фокусироваться на каждом следующем матче. Не хотел бы делать далеко идущих прогнозов.

    «Анжи» сейчас нужны очки, и они будут к этому стремиться. Нам нужно концентрироваться на своей игре, разработать хороший план, понимать, что у них есть сильные индивидуальные футболисты, прежде всего, в линии атаки. Нам нужно готовиться к этому матчу», – сказал голландец.

    Источник: Р-Спорт

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    27.08.2015 18:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1532

      starche 27 августа 2015, 20:55

      Да и не делай!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 27 августа 2015, 20:16

      Птица говорун отличается умом и сообразительностью. Мелет на своей мельнице без остановки, заткнуть невозможно.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 27 августа 2015, 18:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну если повезет, смогут удержаться на престижном 6 месте. Хотя не факт...

      -5
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