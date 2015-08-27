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    Бабаев: «Клубу грозят серьезные санкции»

    Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев озвучил мнение клуба по вопросу открытия чиновниками из УЕФА дисциплинарного дела в связи с действиями болельщиков на матче ЦСКА – «Спортинг»:

    «Очень неприятная новость. Хотя вчера уже было очевидно, что последуют определенные действия со стороны дисциплинарных органов УЕФА. В целом поддержка трибун сыграла очень существенную роль во вчерашней победе. Сами ребята об этом моменте говорили, и мы это наблюдали.

    Но не обошлось и без ложки дегтя. Несколько особо одаренных «людей» выпустили две ракетницы и решили себя таким образом проявить.

    В настоящее время клуб совместно с правоохранительными органами проводит расследование данных инцидентов, и думаю, что с помощью камер видеонаблюдения и оперативных мероприятий эти лица будут выявлены и к ним будут применены нормы закона.

    Полагаю, что к этому поступку имеют отношения те люди, которые не так часто ходят на футбол и думают, что совершили подвиг, спрятавшись за спинами других и выпустив ракетницу. Теперь клубу грозят серьезные санкции, но будем пытаться минимизировать их. Мы подготовим на этот счет письменную позицию.

    Думаю, завтра она уже будет направлена в УЕФА. Мы напишем в первую очередь о том, что было предпринято для предотвращения этой ситуации. Очевидно, что определенный прогресс по сравнению с тем, что было раньше, имеет место быть. Второе – меры, которые мы применим, чтобы выявить этих личностей.

    Надеюсь, что не дойдет до исключения ЦСКА из Лиги чемпионов. По счастливой случайности ракетница никого не задела. Если бы она попала даже по касательной в кого-нибудь из участников матча, матч был бы однозначно прекращен, а нам засчитано техническое поражение. Было бы здорово!

    Команда ради болельщиков и страны добилась феноменального результата, а из-за действий одного идиота все это могло быть перечеркнуто».

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.08.2015 17:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +11

      Квант 28 августа 2015, 05:52

      " Если бы она попала даже по касательной в кого-нибудь из участников матча, матч был бы однозначно прекращен, а нам засчитано техническое поражение. Было бы здорово!"(с) Чего блин?ЗдОрово?

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец 27 августа 2015, 21:58

      Это же элита болельщиков!!!

      0
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      Рейтинг: +31

      nikolaich2 27 августа 2015, 20:14

      Так ракета или ракетница была запущена?

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан 27 августа 2015, 19:01

      Ладно эти дебилы с ракетницей, а где были находящиеся рядом. Неужели не могли засунуть им их в ...
      ПС. Из-за каких-то утырков и команду накажут, и Россия может лишиться очков.

      0
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      Рейтинг: +10

      m0r0z 27 августа 2015, 18:55

      Опять при пустых трибунах играть (( И штрафы.Когда же фанаты поймут???

      0
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      Рейтинг: +649

      Sanches65 27 августа 2015, 18:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что заработанных 18 млн. уже не хватает рассчитаться с судейскими бригадами и органами УЕФА.

      -10
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Sanches65 27 августа 2015, 20:05

      А что вы делаете на ветке, обсуждающей еврокубки?
      Вы Спартак, ваш удел - ныть и обещать непременное чемпионство. Всё остальное вас не касается.

      3
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      Рейтинг: +12

      ЦСКА САНЯ 27 августа 2015, 18:41

      Из-за таких горе-"болельщиков" давно перестал ходить на стадион. Только настроение портят.

      2
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      Рейтинг: +14

      Serega1985 > ЦСКА САНЯ 27 августа 2015, 23:36

      Тоже перестал на стадион ходить,последний раз был с Реалом в луже!зачем на поле кидать файеры и запускать ракетницы,в луже хоть не долетало!голова должна быть,а исключить реально могут,сейчас же условка на два сезона действует и опять тоже самое

      0
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      Рейтинг: +7

      podonok 27 августа 2015, 18:32

      уефа, горите, попрошайки нищебродские

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      Рейтинг: +31

      nikolaich2 > podonok 27 августа 2015, 20:12

      Ты, друг, себя подонком считаешь?

      0
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      Рейтинг: +54

      Ангажемент 27 августа 2015, 18:32

      таких обезьян надо в клетках держать

      4
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      Рейтинг: +11

      сейду думбия 777 > Ангажемент 27 августа 2015, 18:32

      ты про кого?

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