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    Решение о будущем Кокорина будет принято 31 августа

    Руководство «Динамо» планирует определить будущее нападающего клуба Александра Кокорина в последний день трансферного окна, 31 августа. Если форвард будет продан, то «Динамо» рассчитывает получить за нападающего сборной России и своего капитана 8-9 миллионов евро.

    Напомним, интерес к Кокорину проявлял «Зенит». В этом сезоне Кокорин сыграл в трех матчах и забил дважды.

    Источник: Известия

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    27.08.2015 17:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -9

      wasi50 27 августа 2015, 20:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)

      -4
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 27 августа 2015, 20:13

      Хоть бы нас англичане спасли, прикупили это самовлюблённое недоразумение.

      4
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 27 августа 2015, 19:22

      Да он и за бесплатно не нужен,с такой зарплатой и бездарной игрой!

      5
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      Рейтинг: +43

      Миша00 27 августа 2015, 17:59

      а что, будущее у него хорошее. дьнег заработал. можно теперь получать удовольствие от своей звездности

      2
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