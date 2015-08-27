Решение о будущем Кокорина будет принято 31 августа

Руководство «Динамо» планирует определить будущее нападающего клуба Александра Кокорина в последний день трансферного окна, 31 августа. Если форвард будет продан, то «Динамо» рассчитывает получить за нападающего сборной России и своего капитана 8-9 миллионов евро.

Напомним, интерес к Кокорину проявлял «Зенит». В этом сезоне Кокорин сыграл в трех матчах и забил дважды.