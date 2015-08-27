Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черданцев и Губерниев станут ведущими спортивного шоу на «Матч ТВ»

    Георгий Черданцев и Дмитрий Губерниев будут совместно вести главное спортивное шоу нового телеканала «Матч ТВ». Ежедневное информационно-развлекательное шоу «Все на матч» будет содержать спортивную аналитику, мнения экспертов, прогнозы спортивных событий, встречи со звездами спорта, фрагменты трансляций спортивных соревнований.

    «Перед нами стоит задача вовлечь зрителей в неостанавливающуюся спортивную жизнь, представить контент в новом живом формате, создать ощущение присутствия на спортивных соревнования и в мире спорта в целом», — отметила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

    Источник: Газета.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.08.2015 17:31
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Sovax6 27 августа 2015, 21:56

      Будут стебаться и рассказывать сплетни про малафеева и кержаковну

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      guron88 27 августа 2015, 21:44

      Ежедневное шоу ?! С ума сойти ! Надоедят к четвергу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      alexniko77 27 августа 2015, 20:41

      шоу будет дерь.овым ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -9

      wasi50 27 августа 2015, 20:26

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      stud123 27 августа 2015, 20:15

      Неужели ТАМ не поймут-что Губа-НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ в футболе!!!! Опять блат ((((((Футбол-это ж не лыжи.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 27 августа 2015, 20:12

      Лишь бы Тина Канделаки порадовалась. Они наверное симпотишные и в её вкусе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      PetersGol 27 августа 2015, 20:06

      Видимо под эхпертами подразумеваются пустобрёхи с "Нашего Футбола". А в межсезонье бесконечные повторы матчей!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3930

      Kollljan 27 августа 2015, 19:50

      Штрейкбрехеры всегда были, есть и будут!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      PetersGol 27 августа 2015, 19:49

      А Генич где? А без Орлова кудажжж?АААААААААААААА!!!!!!!!
      !!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Genri 39 27 августа 2015, 18:32

      Вася нервно потянулся за коньяком...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11