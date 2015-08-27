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    Динь: «Гарсия сыграл важную роль в моем переходе в «Рому»

    Защитник «Ромы» Люка Динь рассказал, как главный тренер команды Руди Гарсия повлиял на переход игрока в клуб:

    «Конечно, возможность поработать с Гарсией сыграла важную роль. Мы три года вместе провели в «Лилле». Мне нравилось тренироваться с ним, кроме того, с тех пор я стал сильнее.

    Моя первая встреча с ним? Мне было 16 с половиной, тогда я был в молодежной команде «Лилля» и мы играли тренировочный матч с основным составом. По-моему, Жервиньо тоже там был», – сказал Динь в интервью клубному телевидению.

    Источник: ФК «Рома»

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    27.08.2015 16:06
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