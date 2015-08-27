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    Мяч Месси в ворота «Баварии» признан лучшим голом европейского сезона

    Гол, забитый нападающим «Барселоны» Лионелем Месси в полуфинале Лиги чемпионов в ворота «Баварии», признан лучшим голом европейского сезона. Болельщики, голосовавшие на сайте УЕФА, отдали аргентинцу 39% голосов. Второе место занял форвард «Реала» Криштиану Роналду. Его гол в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде» набрал 24% голосов.

    Источник: УЕФА

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    27.08.2015 15:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +9

      evo nik 27 августа 2015, 19:59

      Не справедливо ИМХО!!! Что лучший гол футболиста барселоны,что сейв... При всем уважении к месси это его далеко не лучший гол из всех 10 претендетов. Все своится к тому,что барсе присуждают победу... Я думаю интригой не будет фамилия футболиста который получит золотой мяч...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Аюбов 27 августа 2015, 18:53

      Это он ворота баварии забил ...все справедливо ...Лео)))

      -1
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 27 августа 2015, 17:47

      Несправедливое решение!!! Чего только стоит гол Абдюлай-Толоба, учитывая то, что этот игрок женщина!!! Де Брюйне, Мюрхед, Кобин. Вот где были голы красавцы

      2
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      Рейтинг: +30

      DEN_i_SKA 27 августа 2015, 17:31

      Гол ни о чем, ну разве что только комическое падение заща, на которое уже много мемов выпустили...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Пурген 27 августа 2015, 16:59

      шикардэнский гол!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Da!meN 27 августа 2015, 16:54

      Справедливо.

      0
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      Рейтинг: +19

      vidi777 27 августа 2015, 16:46

      Походу в УЕФА кроме Барселона-Баварии игр не смотрели. Дурдом

      5
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    • ...
      Рейтинг: +239

      Caesar555 27 августа 2015, 16:28

      Ламела забил более красивый гол.

      0
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      Рейтинг: +65

      викинг-супер 27 августа 2015, 15:56

      Кобин ножницами после паса пяткой забил

      3
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      Рейтинг: +20

      РЕАЛьный ВИкИнг 27 августа 2015, 15:52

      кобин однозначно

      5
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