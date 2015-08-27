Мяч Месси в ворота «Баварии» признан лучшим голом европейского сезона

Гол, забитый нападающим «Барселоны» Лионелем Месси в полуфинале Лиги чемпионов в ворота «Баварии», признан лучшим голом европейского сезона. Болельщики, голосовавшие на сайте УЕФА, отдали аргентинцу 39% голосов. Второе место занял форвард «Реала» Криштиану Роналду. Его гол в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде» набрал 24% голосов.