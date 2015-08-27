Мяч Месси в ворота «Баварии» признан лучшим голом европейского сезона

Не справедливо ИМХО!!! Что лучший гол футболиста барселоны,что сейв... При всем уважении к месси это его далеко не лучший гол из всех 10 претендетов. Все своится к тому,что барсе присуждают победу... Я думаю интригой не будет фамилия футболиста который получит золотой мяч...
Гол, забитый нападающим «Барселоны» Лионелем Месси в полуфинале Лиги чемпионов в ворота «Баварии», признан лучшим голом европейского сезона. Болельщики, голосовавшие на сайте УЕФА, отдали аргентинцу 39% голосов. Второе место занял форвард «Реала» Криштиану Роналду. Его гол в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде» набрал 24% голосов.