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    Бердыев: «Хотим создать в Ростове топ-клуб»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев на телеканале «Наш футбол» рассказал о желании создать в Ростове-на-Дону топ-клуб.

    «В Казани мы тоже начинали с нуля. Хотя здесь, в Ростове, нельзя сказать, что всe с нуля. Небольшая инфраструктура всe равно есть. Надеюсь, с помощью руководства области сделаем топ-клуб. Есть общее понимание руководства о том, что надо создать в области более солидную инфраструктуру, нежели есть на сегодняшний день. Это самое главное в связи с чемпионатом мира, который будет проводиться в 2018 году. Надеемся, инвесторы помогут не только области, но и клубу. А умение и желание у нас есть», - сказал Бердыев.

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    27.08.2015 09:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +20

      Djamal67 28 августа 2015, 09:31

      Удачи вам Господин бердыев

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      vovinho11 27 августа 2015, 20:56

      верим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      Pirboy71 27 августа 2015, 18:35

      Молодец!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 27 августа 2015, 15:49

      Как бы не критиковали Бердыева, он дает результат, умеет организовывать, а это качество особенно ценно в любой управленческой деятельности. Побольше бы нам людей не с горячим сердцем, а с холодной головой!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      uk122 27 августа 2015, 15:15

      Отлично! Удачи Ростову!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 27 августа 2015, 12:11

      Успехов Бикиевичу и Ростову!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 27 августа 2015, 11:09

      будем только рады

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