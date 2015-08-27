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    Прюдомм: «В матчах с «МЮ» надо использовать 100 процентов возможностей»

    Главный тренер «Брюгге» Мишель Прюдомм прокомментировал поражение своей команды (0:4) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов от «Манчестер Юнайтед». Специалист отметил, что в играх с таким соперником необходимо использовать все свои шансы.

    «Мы знали, что в противостоянии с такой командой, надо использовать 100 процентов своих шансов. Именно это получилось у наших соперников: они реализовали свою первую же возможность забить. А мы упустили три отличных шанса в первом тайме.

    После перерыва наша команда пыталась играть в атаке, большими силами шла вперед, оставляя много свободных зон. По тому, насколько точны были передачи соперников, мы могли видеть разницу в уровне команд», – сказал Прюдомм.

    Источник: УЕФА

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    27.08.2015 09:26
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