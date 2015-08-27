«Манчестер Юнайтед» может потратить на трансферы еще 100 миллионов

Жаль конечно, что ушло поколение Скоулзов, Бэкхемов. Но ностальгировать можно сколько угодно. А вот сумасшедшие деньги в футболе действительно весьма смущают, местами даже отталкивают от симпатичных клубов и игроков.
Руководство "Манчестер Юнайтед" рассчитывает потратить на трансферы этим летом еще 73,5 миллиона фунтов стерлингов (100 миллионов евро). Главный тренер "красных дьяволов" Луи ван Гаал рассчитывает усилить атаку своей команды.
Напомним, летнее трансферное окно закрывается в ночь с 31 августа на 1 сентября.