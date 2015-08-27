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    «Манчестер Юнайтед» может потратить на трансферы еще 100 миллионов

    Руководство "Манчестер Юнайтед" рассчитывает потратить на трансферы этим летом еще 73,5 миллиона фунтов стерлингов (100 миллионов евро). Главный тренер "красных дьяволов" Луи ван Гаал рассчитывает усилить атаку своей команды.

    Напомним, летнее трансферное окно закрывается в ночь с 31 августа на 1 сентября.

    Источник: Telegraaf.nl

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    27.08.2015 09:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 27 августа 2015, 15:51

      Жаль конечно, что ушло поколение Скоулзов, Бэкхемов. Но ностальгировать можно сколько угодно. А вот сумасшедшие деньги в футболе действительно весьма смущают, местами даже отталкивают от симпатичных клубов и игроков.

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      Рейтинг: +95

      bfd 27 августа 2015, 12:44

      как нефиг

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      Рейтинг: +11

      Dude-MU 27 августа 2015, 11:22

      Такой бред несут ей богу...Лишь кость кинуть диванным экспертам

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      Рейтинг: +98

      DrDoom 27 августа 2015, 10:40

      Челси, сити, Юнайтед... Кубки за деньги

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      Рейтинг: +77

      Truly 27 августа 2015, 09:24

      Футбол окончательно перестает быть таковым и превращается в состязание кошельков. Недавно кто-то из бывших манков вещал, что, мол, Челси - команда без истории и выбилась только благодаря денежному мешку, а вот МЮ - команда с глубокими традициями и все такое...Смешно и грустно. Надо что-то менять в консерватории. Как, например, поступают в НХЛ.

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      Рейтинг: +11

      Dude-MU > Truly 27 августа 2015, 11:29

      Диего Форлан это был.И говорил о том что как команда за два сезона может стать ТОП.Радует только то что Челси единственный клуб который полностью реализовал потраченные деньги.Что касательно МЮ могу сказать что состав Ферги себя изжил..

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