«Манчестер Юнайтед» может потратить на трансферы еще 100 миллионов

Руководство "Манчестер Юнайтед" рассчитывает потратить на трансферы этим летом еще 73,5 миллиона фунтов стерлингов (100 миллионов евро). Главный тренер "красных дьяволов" Луи ван Гаал рассчитывает усилить атаку своей команды.

Напомним, летнее трансферное окно закрывается в ночь с 31 августа на 1 сентября.