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    Ловчев: «Если форвард не отметился на табло, значит не играл»

    Эксперт Евгений Ловчев прокомментировал игру ЦСКА в атаке в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против португальского «Спортинга» (3:1). Специалист отметил, что для нападающего важен не объем работы, а забитые мячи.

    «Небывалая для российского футбола история – минимум поперечных пасов, все вперед и очень быстро. Все лучшие качества команды, ее игроков как будто в один день вылезли наружу. Скорость Ахмеда Мусы, умение Сейду Думбия как будто притягивать к себе мячик в голевых ситуациях.

    Я бы хотел обратить внимание российских форвардов, игроков сборных – мы часто говорим о таком показателе, как объем проделанной работы применительно к нападающим. Забудьте это, всегда вы должны помнить только одно: если форвард не отметился на табло, значит, он не играл. Это основное, то, ради чего вы вообще выходите на поле. Посмотрите на Мусу, на Думбия особенно – вы когда-нибудь слышали, чтобы о них говорили эту дурацкую фразу про «объем работы»? Они выходят, чтобы решать вопрос с победителем матча. Это просто убийцы в атаке, они разорвали на куски оборону», - сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.08.2015 08:55
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +364

      Simbirsk 27 августа 2015, 17:52

      Все верно, все в точку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      suhow6 27 августа 2015, 11:39

      согласен полностью

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 27 августа 2015, 09:17

      Да, это вам не Дзюба, который ничего еще не забил за Зенит а его хвалят за объем работы. какой объем??? Надо забивать, Мусса вообще красавчик,

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