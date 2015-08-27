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    Ловчев: «У ЦСКА психология победителя»

    Эксперт Евгений Ловчев выразил восхищение победой ЦСКА в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Спортинга» (3:1). Специалист отметил, что у команды выработалась психология победителя.

    "Уверен, что это главное – то, как ЦСКА вырывает матчи в этом сезоне. Ведь не раз и не два были моменты, когда команда шла на удушающий прием уже в самом конце, когда вроде и силы уже должны кончиться.

    Не знаю, как там все повернется в группе Лиги чемпионов (и возможно, жребий будет горьким), но сейчас надо признавать – у этой команды все в порядке с психологией победителя. Вот когда часто мы спорим о спартаковском духе, что это вообще такое, - вот на примере ЦСКА в этой Лиге, когда с 0:2 в Праге стало 3:2, а здесь с 0:1 – 3:1 – мы и увидели пример. «Спортинг» просто разорвали на куски, давно уже не видел такого в исполнении российской команды. Восхищен!», - заявил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.08.2015 08:22
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +263

      barcelonistas 27 августа 2015, 15:01

      Настоящие бойцы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10

      cubuk 27 августа 2015, 11:45

      Был на матче вчера.Эмоции до сих пор не уходят!Единственное уже дома посмотрев повтор первого гола...........

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