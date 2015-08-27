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    Гинер: «На данный момент команда сформирована»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что для команды важны доходы, получаемые в Лиге чемпионов. Президент также сообщил, что клуб не планирует новых приобретений в связи с выходом в групповой этап турнира.

    «На сегодняшний день для нас важны доходы, получаемые в Лиге чемпионов, так как у нас бюджет не идет из бюджета Российской Федерации, а коммерческий. Думаю, минимально получим 18 миллионов евро.

    Ждать ли теперь усиления? Не знаю, не отвечу на этот вопрос безапелляционно. Думаю, у нас уже и времени нет, осталось три-четыре дня. На данный момент команда при данной финансовой ситуации, думаю, сформирована, поэтому будем биться так", – сказал Гинер.

    Источник: Sports.ru

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    27.08.2015 08:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 27 августа 2015, 13:28

      кто бы сомневался)) он лучше всех в РФПЛ знает, как зарабатывать на футболе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Romeo SL 27 августа 2015, 11:12

      для нашего чемпа да но не для лч

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24995

      bset 27 августа 2015, 10:27

      А Бабаев обещал двух новичков в случае выхода в групповой этап ЛЧ) Думбия взяли, а еще один? Или Думбия за двоих?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > bset 27 августа 2015, 10:43

      Откуда дровишки?

      0
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