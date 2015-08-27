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    Пиоли: «Байер» показал слишком высокий уровень для моей команды»

    Главный тренер «Лацио» Стефано Пиоли рассказал, что разочарован поражением своей команды в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Байера» (0:3). При этом специалист признал, что немецкая команда победила заслужено.

    «Байер» заслужено выиграл этот матч. Их креативный стиль игры доставил нам много проблем. В первом тайме все было неплохо, но после перерыва «Байер» владел тотальным преимуществом. Они показали слишком высокий уровень для моей команды. Задача оказалась слишком сложной. Леверкузенцы наказывали за малейшую ошибку, а удаление Маурисио нас окончательно добило.

    Мы очень разочарованы. Конечно, хотели попасть в Лигу чемпионов, но сейчас нашей молодой команде нужно ставить другие задачи», – сказал Пиоли.

    Источник: УЕФА

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    27.08.2015 07:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      TimA 27 августа 2015, 08:48

      Ебаный стыд, Лацио!!! (((

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