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    Фетисов: «Я не уверен, что освобожденный тренер сборной – это благо».

    Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов выступил в поддержку совмещения постов главным тренером ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким.

    «Я вот не уверен, что освобожденный тренер сборной – это благо. Все-таки профессия требует постоянной вовлеченности в процесс. А сборная тебе эту вовлеченность не даст. Именно поэтому я не против совместительства, а скорее даже за него. Сборная от этого не пострадает, тренер – тоже. Другое дело – клуб. Но если у вас все в порядке в тренерском штабе, то помощник должен подстраховать. Слуцкий молодой, пускай работает! Есть цели и задачи, есть желание и возможности – вот он шанс, надо его использовать», - заявил Фетисов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.08.2015 07:29
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