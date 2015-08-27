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    Иванов: «Выход в Лигу чемпионов принесет ЦСКА минимум 18 миллионов»

    Руководитель администрации президента России Сергей Иванов прокомментировал победу ЦСКА в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против португальского «Спортинга» (3:1). Чиновник отметил, что участие армейцев в главном клубном турнире Европы принесет им минимум 18 миллионов евро.

    «Прекрасная, волевая победа. Символично, что повторили сюжет финального матча Кубка УЕФА в Лиссабоне Честно говоря, после второго гола ЦСКА думал, что всe идeт к дополнительному времени.

    Не забывайте, что армейцы зарабатывают деньги, а не тратят чужие. Выход в Лигу чемпионов принесeт клубу минимум 18 миллионов евро. С этим и, конечно, с победой я вас и поздравляю!», - заявил Иванов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.08.2015 07:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11

      я_самый_клутой 27 августа 2015, 15:12

      даешь Цска в финал ЛЧ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Goll-Futboll 27 августа 2015, 08:30

      Как они сыграют с Реалом или МЮ?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32

      yellow_man > Goll-Futboll 27 августа 2015, 09:00

      не хуже чем любая Российская команда))

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      NikidJD > Goll-Futboll 27 августа 2015, 10:54

      Ну с МЮ сейчас любая команда России из топ 5 может расчитывать даже на победу. Дьяволы сейчас - это команда даже не из топ 10 в Европе, так что не стоит заранее себя хоронить, все возможно!

      2
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      Рейтинг: +49

      НскМужик 27 августа 2015, 07:40

      "армейцы зарабатывают деньги, а не тратят чужие" - это действительно круто.

      11
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 августа 2015, 07:34

      Всё посчитал дядя Серёжа! И как бэ намекнул

      4
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