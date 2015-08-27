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    Вернблум: «ЦСКА заслужил свое везение»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал победу над "Спортингом" (3:1) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Футболист отметил, что его команда не смогла показать свою лучшую игру в первом тайме, но на общую победу наиграла.

    «Первый тайм получился крайне тяжелым. "Спортинг" – очень сильный, квалифицированный соперник, и нам непросто было с самого начала показать свой футбол – тот, который требовался для победы по сумме двух матчей.

    Очень здорово, что мы сравняли счет сразу же после перерыва. Добавили в движении, в единоборствах. Все бились до конца и отдали все силы ради успеха. Заиграли активнее в атаке, собраннее в середине поля. Проявили характер. И если в каких-то эпизодах ЦСКА немного повезло, думаю, команда это заслужила», - сказал Вернблум.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.08.2015 06:46
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