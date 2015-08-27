Дзагоев: «Пока не думаем о том, с кем хотим сыграть»

тут лучше и не думать (
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал выход своей команды в групповой этап Лиги чемпионов благодаря победе над «Спортингом» (3:1).
- Тяжело сказать на что это похоже, трудно описать. Эмоции бешеные, их сложно выразить.
- За счет чего была достигнута эта победа?
- Первый гол стал переломным, победы добились с помощью сумасшедшей поддержки трибун, которые понесли нас вперед.
- Вспоминается финал Кубка УЕФА, в котором ЦСКА одержал победу с таким же счетом...
- Тогда я был мал и во втором тайме уснул. Но, наверно, похоже.
- С кем хочется сыграть в группе?
- Пока об этом не думаем, давайте насладимся победой.
- Самый запоминающийся момент матча?
- Третий гол Мусы.