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    Дзагоев: «Пока не думаем о том, с кем хотим сыграть»

    Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал выход своей команды в групповой этап Лиги чемпионов благодаря победе над «Спортингом» (3:1).

    - Тяжело сказать на что это похоже, трудно описать. Эмоции бешеные, их сложно выразить.

    - За счет чего была достигнута эта победа?

    - Первый гол стал переломным, победы добились с помощью сумасшедшей поддержки трибун, которые понесли нас вперед.

    - Вспоминается финал Кубка УЕФА, в котором ЦСКА одержал победу с таким же счетом...

    - Тогда я был мал и во втором тайме уснул. Но, наверно, похоже.

    - С кем хочется сыграть в группе?

    - Пока об этом не думаем, давайте насладимся победой.

    - Самый запоминающийся момент матча?

    - Третий гол Мусы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.08.2015 01:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 27 августа 2015, 08:02

      тут лучше и не думать (

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