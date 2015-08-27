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    Слуцкий: «Вы то про руку, то про воскресенье, дайте насладиться моментом»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Спортингом» (3:1), которая позволила «армейцам» пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

    – Эта победа - заслуга команды. Главное верить, иметь дух, мастерство и всегда надо бороться до конца.

    – Где тот момент, когда все сошлось?

    – И третий, и четвертый раунд. Мы не забивали пенальти. Все на тоненького. Это Лига чемпионов, здесь по-другому не бывает. Я горд, что работаю с такими ребятами.

    – Неназначенный пенальти за игру рукой Березуцкого в Лиссабоне, теперь гол рукой Думбия. Это везение ЦСКА?

    – Я не видел до конца всех эпизодов. С тем же Васей Березуцким много раз смотрели момент. Я бы концентрировался на победных моментах, а не спорных ситуациях.

    – Что скажете об атмосфере в раздевалке? Такое ощущение, что выиграли титул в чемпионате России.

    – Мы играем в чемпионате России не только для титулов, а чтобы попасть в Лигу чемпионов. Сегодня мы это сделали.

    – В воскресенье у вас матч...

    – Вы то про руку, то про воскресенье. Я бы хотел хоть чуть-чуть насладиться моментом. У нас завтра первый выходной недели за три. Состав сборной назван, мы вышли в групповой турнир. Хочу теперь просто чуть-чуть отдохнуть.

    – Не хотите с «Манчестер Сити» или «Баварией» сыграть?

    – Не хочу.

    – А с кем хотите?

    – Посмотрим, какие будут корзины. Сейчас пока сложно сказать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.08.2015 00:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 27 августа 2015, 12:19

      Браво!С победой!Молодцы!!!Надеюсь в группу к ЦСКА не попадут Бавария и МанСити....хочется разнообразия))

      0
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      Рейтинг: +10

      Болельщик 1 27 августа 2015, 10:17

      Слуцкий молодец, любой ценой, не любой ценой, главное - победа в игре и мы видим футбольную команду, которая может выгрызать эти победы за счет характера, такое впечатление, что, если надо было, забили бы и четвертый гол. И для сборной эта победа большой плюс, игроки сборной уверенней себя чувствовать будут с таким тренером.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 августа 2015, 06:56

      Очень жаль что главный тренер нашей сборной готов к победе любой ценой-а не исходя из возможностей команды-Бог вам судья-сори,НО ЭТО НЕ СПОРТИВНАЯ ПОБЕДА.

      0
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      Рейтинг: -7

      krisvan > Диктор 27 августа 2015, 09:07

      маразм какой-то несёшь

      1
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      Рейтинг: +22

      kill_rubin > Диктор 27 августа 2015, 10:54

      глупый ты какой-то

      -1
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      Рейтинг: +25

      Neuturungal 27 августа 2015, 00:55

      Какие тупые вопросы, бедный Слуцкий.

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