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    Лига чемпионов. ЦСКА обыграл «Спортинг» и прошел в групповой этап

    Московский ЦСКА сотворил почти невозможное: после первого тайма казалось, что команда Леонида Слуцкого уж точно не сможет отыграться, гол Гутьерреса на 37 минуте серьезно подпортил шансы «армейцев». Но во втором тайме вернувшийся в команду Думбия сумел оформить дубль, а на 84-ой минуте эффектную точку в матче поставил Ахмед Муса.

    Лига чемпионов. 4 раунд. Ответный матч

    ЦСКА (Москва) - Спортинг (Лиссабон) - 3:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 — Гутьеррес, 37; 1:1 — Думбия, 48; 2:1 — Думбия, 71; 3:1 — Муса, 84.

    ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес (Набабкин, 35), Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Тошич, Дзагоев, Еременко, Муса (Миланов, 90+2), Думбия (А. Березуцкий, 87).

    Спортинг: Руй Патрисиу, Сильва, Паулу Оливейра, Жоау Перейра, Налдо, Аквилани, Жоау Мариу, Каррильо, Адриен Силва, Гутьеррес (Слимани, 69), Руис (Мане, 88).

    Предупреждения: Оливейра, 47; Аквилани, 60; Дзагоев, 61; Вернблум, 83.

    Удаление: Жоау Мариу, 90+1.

    Судья: Павел Краловец (Домажлице).

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2015 23:39
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    Комментарии70
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      Рейтинг: +15

      pfk_c_s_k_a 27 августа 2015, 14:50

      ееееее бейби

      0
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      Рейтинг: +8

      Divergent 27 августа 2015, 12:33

      С победой!

      -1
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      Рейтинг: +11

      vov4ick 27 августа 2015, 12:11

      ЦСКА затоптал португальцев во втором тайме, выгрузил их из лиги чемпионов, ну просто красавчики!

      1
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      Рейтинг: +352

      mauxa 27 августа 2015, 10:18

      ЦСКА с победой!!! а завистники из других "клубов" помолчали бы.. вот она культура боления в России. Я понимаю во внутреннем первенстве вражда, но на международной арене. можно и порадоваться за Российский клуб, тем более они зарабатывают очки для страны, благодаря которым. если все наши команды удачно в этом году выступят в европе, на след сезон в ЛЧ будет уже 3 команды!!! а когда этой третьей будет ваша команда, вы будете писаться кипятком от радости что ваша команда в ЛЧ, но не вспомните даже те клубы, благодаря которым рейтинг позволяет быть трем клубам в ЛЧ!!!

      8
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      Рейтинг: +27

      RotUndWeiss > mauxa 27 августа 2015, 10:52

      В точку! С тобой полностью можно согласиться, если конечно не болельщик проигравшей команды! А ЦСКА с победой!

      2
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 27 августа 2015, 10:15

      ЦСКА с победой,молодцы...

      2
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      Рейтинг: +160

      Varnes 27 августа 2015, 09:42

      Молодцы ЦСКА! Поздравляю с красивой и волевой победой!

      3
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      Рейтинг: +7

      Tushok 27 августа 2015, 08:44

      Просто отрекошетило в ворота, повезло не спорю

      0
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      Рейтинг: +7

      Tushok 27 августа 2015, 08:42

      Вы просто сами наверное в футбол неразу не играли, мячик имеет свойство отлетать от препятствия тут был локоть, но он же его им не затолкал туда

      0
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      Рейтинг: +7

      Tushok 27 августа 2015, 08:40

      Вот вы свино питер завидуете. 6ю команду на следующий год принесли. Небыло там овсайдов, рука думбии спорная , он локоть не поднимал , ну мячик так отрекошетил)

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 27 августа 2015, 08:25

      ЦСКА конечно молодцы, но засчитанный гол рукой Думбии и не засчитанный 100% гол португальцев..................
      Гинер - браво!

      1
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      Рейтинг: +56

      FduchFM > starche 27 августа 2015, 10:05

      100%-? врядли , мяч вылетел за пределы поля во время навеса , смотри повторы если не понятно

      1
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      Рейтинг: +28

      Spark333 > starche 27 августа 2015, 12:42

      Мировой судья из комитета сказал что гол по правилам,а в угловом мячик вышел!Че ты сука здесь всех тролишь???

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      Рейтинг: +28

      Spark333 > starche 27 августа 2015, 12:44

      Следи лучше за своими обоссаными бомжами!!!Как бы их в ЛЧ не трахнули в легкой группе ,как это обычно бывает (((

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