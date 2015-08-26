Тарханов: «Не знаю, вернется ли Гончаренко»

Советник президента «Урала» Александр Тарханов прокомментировал ситуацию с возможной отставкой главного тренера команды Виктора Гончаренко.

- Есть ли новости?

- Никаких новостей.

- Может быть, вы уже команду приняли?

- Нет.

- Ничего не изменилось, вы по-прежнему советник президента клуба, а Виктор Гончаренко главный тренер?

- Да, так и есть.

- И Гончаренко в Екатеринбурге?

- По-моему, еще нет. Тренировку в среду проводили его помощники.

- Но к матчу с «Тереком» он вернется?

- Не могу сказать. Но он на связи с президентом клуба.

- Он остается тренером?

- Да, он не расторг контракт. В четверг президент прилетит в Екатеринбург, будет разбираться, что к чему.