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    Тарханов: «Не знаю, вернется ли Гончаренко»

    Советник президента «Урала» Александр Тарханов прокомментировал ситуацию с возможной отставкой главного тренера команды Виктора Гончаренко.

    - Есть ли новости?

    - Никаких новостей.

    - Может быть, вы уже команду приняли?

    - Нет.

    - Ничего не изменилось, вы по-прежнему советник президента клуба, а Виктор Гончаренко главный тренер?

    - Да, так и есть.

    - И Гончаренко в Екатеринбурге?

    - По-моему, еще нет. Тренировку в среду проводили его помощники.

    - Но к матчу с «Тереком» он вернется?

    - Не могу сказать. Но он на связи с президентом клуба.

    - Он остается тренером?

    - Да, он не расторг контракт. В четверг президент прилетит в Екатеринбург, будет разбираться, что к чему.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.08.2015 23:20
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