Тарханов: «Не знаю, вернется ли Гончаренко»

Советник президента «Урала» Александр Тарханов прокомментировал ситуацию с возможной отставкой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
- Есть ли новости?
- Никаких новостей.
- Может быть, вы уже команду приняли?
- Нет.
- Ничего не изменилось, вы по-прежнему советник президента клуба, а Виктор Гончаренко главный тренер?
- Да, так и есть.
- И Гончаренко в Екатеринбурге?
- По-моему, еще нет. Тренировку в среду проводили его помощники.
- Но к матчу с «Тереком» он вернется?
- Не могу сказать. Но он на связи с президентом клуба.
- Он остается тренером?
- Да, он не расторг контракт. В четверг президент прилетит в Екатеринбург, будет разбираться, что к чему.