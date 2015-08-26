Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Горшков: «Кришито выглядит предпочтительнее Жиркова»

    Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков считает, что Юрий Жирков из «Динамо» не сможет усилить петербуржцев, но при этом поможет команде в условиях лимита.

    «Сейчас сложно сказать, перейдет ли в итоге Жирков в "Зенит" или нет. Если просто порассуждать, то питерцы, конечно, хотят укрепить состав. Я, правда, не уверен, что Юрий усилит защиту сине-бело-голубых. Кришито сейчас на этой позиции выглядит предпочтительнее. Плюс есть Анюков, пока еще не ушел Ансальди. Не думаю, что динамовца рассматривают на краю обороны. А вот в атакующей линии – почему бы и нет? Виллаш-Боаш заинтересован в варьировании передней линии. Лимит все-таки ограничивает португальского специалиста в маневре. Тот же Данни остается в запасе», – заявил Горшков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.08.2015 23:11
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      Viktor26 27 августа 2015, 09:36

      Как эксперимент на замену Витцелю.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11