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    Бышовец: «Нужно время, чтобы молодежь «Зенита» обросла мясом»

    Известный специалист Анатолий Бышовец прокомментировал возможный переход Юрия Жиркова из «Динамо» в «Зенит».

    «Сначала Кураньи, потом Вальбуэна. Разные слухи ходят вокруг Кокорина. Теперь вот Жирков… Вся эта информация меня, как бывшего динамовца, не может не беспокоить. Вторую половину прошлого сезона и в первых турах нынешнего чемпионата Юра оставляет очень приятное впечатление. Если он окажется в "Зените", безусловно, усилит питерцев.

    В "Зените", конечно, есть талантливая молодежь. Но нужно время, чтобы она обросла мясом. А такие квалифицированные и опытные исполнители, как Жирков, чемпиону страны точно не помешают. Однозначно он для "Зенита" благо», – заявил Бышовец.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.08.2015 22:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 28 августа 2015, 10:38

      Начали обростать мясом, как Дзюбу взяли

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      Рейтинг: +16

      Viktor26 27 августа 2015, 09:34

      Согласен,Юра усилит команду или по крайней мере не ослабит,дриблинг есть,удар поставлен,отличное видение поля,и не смотря на возраст есть неплохая скорость.

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 26 августа 2015, 23:28

      У Зенита есть молодежь? Наверное дочки Газпрома! )))

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