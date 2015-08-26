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    Кубок России. Лискинский «Локомотив» обыграл «Факел» и другие результаты

    Закончились сегодняшние матчи Кубка России. Лискинский «Локомотив» сумел обыграть «Факел», «Сокол» справился с «Газовиком», а «Спартак» из Нальчика сумел сравнять счет и выиграть матч в серии пенальти.

    Кубок России. 1/32 финала

    Сокол (Саратов) - Газовик (Оренбург) - 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 — Бурченко, 48.

    Спартак (Нальчик) - Волгарь (Астрахань) - 2:2 (2:1, 0:0) По пенальти: 5:4

    Голы: 0:1 — Болов, 16; 0:2 — Болонин, 25; 1:2 — Гугуев, 32; 2:2 — Кузнецов, 55.

    Локомотив (Лиски) - Факел (Воронеж) - 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 — Чернышов, 8; 2:0 — Чернышов, 53; 2:1 — Свежов, 73; 3:1 — Фатеев, 76.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2015 21:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 августа 2015, 21:17

      Жаль,что Газовик проиграл...в том розыгрыше дошли до полуфинала...Браво Нальчик!!!!Проигрываю 0-2 в итоге выиграть...круто!Ну и Лиски молодцы)))С командой Премьер Лиги, думаю все хотят сыграть.

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      Рейтинг: +167

      астраханец > ЖОРРО 26 августа 2015, 23:59

      Волгарь слил. Второй состав почти

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