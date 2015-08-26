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    Кубок России. «Тамбов» выбил «Арсенал» из турнира и другие результаты

    Тульский «Арсенал», еще в прошлом сезоне выступавший в Премьер-лиге, закончил свою битву за Кубок России. Защитник «канониров» Анри Хагуш, намеревавшийся побороться за престижный трофей, в итоге вынужден отложить исполнение своей мечты еще на один год. Вместе с «Арсеналом» свой путь в Кубке России закончила новосибирская «Сибирь» и «Балтика» из Калининграда.

    Кубок России. 1/32 финала

    Сахалин (Южно-Сахалинск) - Луч-Энергия (Владивосток) - 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 — Гаглоев, 7.

    Динамо (Барнаул) - Енисей (Красноярск) - 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 — Климов, 3; 0:2 — Хрущев, 60; 0:3 — Алиев, 66; 1:3 — Сергеев, 72.

    Носта (Новотроицк) - Сибирь (Новосибирск) - 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 — Харитонов, 33; 1:1 — Карпухин, 66; 2:1 — Карпухин, 104.

    Зенит-Ижевск (Ижевск) - КАМАЗ (Набережные Челны) - 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 — Ушаков, 15; 2:0 — Симанов, 62; 3:0 — Симанов, 80.

    Тамбов - Арсенал (Тула) - 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 — Андреев, 52.

    Волга (Тверь) - Балтика (Калининград) - 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 — Настусенко, 7.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2015 19:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 26 августа 2015, 20:42

      А Лиски Воронеж под орех-- что не написали?

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      Рейтинг: +10

      Дмитрий_1986 26 августа 2015, 20:37

      Арсенал очень жаль, может конечно все силы на ФНЛ кинуть хотят. Не получается смотреть игры Арсенала, не подскажите Горан Вуйович не играет почти из за чего, вроде говорили что очень сильный нападающий

      0
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      Рейтинг: +133

      Speedmeister 26 августа 2015, 20:11

      Только со стадиона в Тамбове. Праздник для местного болельщика. Переиграли Арсенал по делу, такое ощущение было, что играли вовсе не против команды, которая борется за выход в рфпл.

      1
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 > Speedmeister 26 августа 2015, 20:43

      поздравления

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      Рейтинг: +18

      Водитель КамАЗа > Speedmeister 26 августа 2015, 21:21

      Есипов Валера - лучше чем Дель Пьеро!!!

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      Рейтинг: +51

      grihakr 26 августа 2015, 19:58

      спасибо,бомбардир

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      Рейтинг: +51

      grihakr 26 августа 2015, 19:54

      бомбардир,исправьте скорее волгаНН на волга ТВЕРЬ,а то Тверь недоумевает

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      Рейтинг: +64

      Wilhelmson > grihakr 26 августа 2015, 20:00

      Все правильно, это кубок, а Волга НН Балтику в фнл обыграла

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      Рейтинг: +14

      and_2303 26 августа 2015, 19:49

      Зенит-Ижевск красавцы просто,ажиотаж в Ижевске будет)))

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