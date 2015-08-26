УЕФА заставляет клубы корректировать свою форму в Лиге чемпионов

Несмотря на отстутствие изменений в регламенте, УЕФА приняла решение взять под контроль формы команд, участвующих в еврокубках. Во вчерашнем матче между «Монако» и «Валенсией» (2:1) оборотная сторона форм команд была приведена к однородному виду, в то время как в своих чемпионатах используется версия с полосами.

Напомним, что данное изменение также должно затронуть «Барселону», в то время как «Атлетико», «Шахтер» и «Ювентус» внесли коррективы еще до начала сезона.