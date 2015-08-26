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    УЕФА заставляет клубы корректировать свою форму в Лиге чемпионов

    Несмотря на отстутствие изменений в регламенте, УЕФА приняла решение взять под контроль формы команд, участвующих в еврокубках. Во вчерашнем матче между «Монако» и «Валенсией» (2:1) оборотная сторона форм команд была приведена к однородному виду, в то время как в своих чемпионатах используется версия с полосами.

    Напомним, что данное изменение также должно затронуть «Барселону», в то время как «Атлетико», «Шахтер» и «Ювентус» внесли коррективы еще до начала сезона.

    Источник: Footyheadlines.com

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    26.08.2015 19:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -186

      Protosser 27 августа 2015, 08:23

      Хрень какая-то. У каждой команды есть по 3 разные формы.
      Я вот почти уверен, что из 6 расцветок можно выбрать, для ОДНОГО матча, две непохожие друг на друга..

      -1
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      Рейтинг: +10

      chelsea 228 26 августа 2015, 23:56

      Что тут такого

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 26 августа 2015, 23:16

      Не серьезно все это

      0
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      Рейтинг: +16

      Viktor26 26 августа 2015, 20:59

      Русские в руководстве уефа не затисались???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      angol43 26 августа 2015, 20:50

      Все правильно. Для телетрансляций намного лучше смотреть когда игроки не в пестрой форме.

      1
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      Рейтинг: +10

      F.C.SM 26 августа 2015, 19:57

      Зажрались

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +365

      n272nm 26 августа 2015, 19:56

      УЕФА больше заняться не чем. Борьба с расизмом, корректировка формы - все что угодно, лишь бы не футбол.

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      Рейтинг: +14

      CHAMPION-777 26 августа 2015, 19:43

      бреед,всю жизнь так играли и никто никого не путал

      0
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