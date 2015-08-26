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    РФПЛ отправит комиссара на матч «Урал» – «Терек»

    Российская футбольная премьер-лига отправит комиссара на матч «Урала» против «Терека». Данная информация содержится в заявлении лиги, опубликованном после рабочего совещания, которое решено было собрать после того как в СМИ появились сообщения о возможном договорном характере игры.

    Также партнер Премьер-лиги букмекерская компания «Лига Ставок» заявила в ответ на запрос из офиса РФПЛ, что в котировках на матч «отсутствуют перекосы и они соответствуют мировой линии». Напомним, ранее сообщалось, что котировки на победу гостей существенно завышены.

    Встреча между екатеринбургским и грозненским клубами в рамках 7-го тура Премьер-лиги пройдет в пятницу, 28 августа.

    Источник: РПЛ

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    26.08.2015 15:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11

      Князь Дишнинский 26 августа 2015, 22:18

      Есть инфа что остальные 7 матчей будут договорными.100500%.

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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 26 августа 2015, 20:18

      Короче комиссар в доле! Глядишь решили тут сами денюжку поделить а мы в верхах что не в доле что ли?так не пойдет.

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 26 августа 2015, 20:15

      Лучше не одного коммисара, а два заградотряда 8)

      0
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      Рейтинг: +381

      fadda 26 августа 2015, 16:01

      Нужно было не поднимать шумиху,если бы хотели кого-либо поймать.Сначала бы дали сыграть без лишнего шума и всё.А потом уже и про ставки от игроков Урала,и об отставке с разъяснением.
      А так только спугнули и всё.Понятное дело,что теперь никто дог катать не будет,столько ажиотажа было.

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      Рейтинг: +24995

      bset > fadda 26 августа 2015, 19:03

      Типичная российская точка зрения. Так у нас и законодательно все работает "Пусть сначала случится, а потом мы приедем разберемся". А в Европе, к примеру, преступления предотвращают, а не разгребают последствия.

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